Zorgen om economie drukken op Europese beurzen

De Europese beurzen blijven woensdag in de buurt van de slotstanden van een dag eerder. Beleggers maken zich zorgen om de groei van de economie na tegenvallende cijfers over de industriële bedrijvigheid in veel Europese landen. Ook een flinke daling van de Duitse winkelverkopen leidde tot zorgen.

Beleggers zaten al met de hoger dan verwachte inflatie in de eurozone in hun achterhoofd die dinsdag bekend was gemaakt. Die inflatie zorgde er onder meer voor dat Duitse winkels in april ruim 5 procent minder verkochten, terwijl op een min van 0,5 procent was gerekend. Tegelijkertijd groeit de bedrijvigheid in de industrie minder hard en staat er ook een rem op nieuwe orders.

De AEX-index in Amsterdam daalde rond het middaguur door de economische zorgen 0,3 procent tot 710,56 punten. De MidKap ging 0,2 procent omhoog tot 1014,68 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs speelden wat van hun eerdere winst kwijt en stonden tot 0,2 procent in de plus. De FTSE in Londen stond 0,1 procent in het rood.

Winkelvastgoedverhuurder

Bij de grote bedrijven steeg winkelvastgoedverhuurder Unibail-Rodamco-Westfield 1,5 procent. Dataleverancier Wolters Kluwer was met een min van 1,7 procent de grootste daler in de AEX. AkzoNobel steeg 0,7 procent. Het verfbedrijf neemt de Afrikaanse activiteiten van de Japanse branchegenoot Kansai Paint over en breidt daardoor zijn aanwezigheid in zuidelijk en oostelijk Afrika uit.

ABN AMRO steeg 0,1 procent bij de middelgrote bedrijven. De bank gaat klanten die alleen een spaarrekening hebben daar geld voor rekenen, net als branchegenoten SNS en Regiobank.

Navigatiedienstverlener

Navigatiedienstverlener TomTom (plus 1,7 procent) ontslaat vijfhonderd mensen bij het onderdeel dat navigatiekaarten maakt. Dat komt neer op ongeveer een tiende van al het personeel van het bedrijf. De afgelopen tijd heeft TomTom flink geïnvesteerd in een nieuwe manier van kaarten maken op een meer geautomatiseerde wijze.

In het buitenland staat Deutsche Bank (plus 0,7 procent) in de belangstelling. Topman Asoka Wöhrmann van vermogensbeheertak DWS is opgestapt nadat de Duitse justitie dinsdag een inval had gedaan. DWS wordt beschuldigd van ‘greenwashing’, waarbij investeringen groener of duurzamer worden voorgedaan dan ze daadwerkelijk zijn.

De euro was 1,0725 dollar waard, tegen 1,0733 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent duurder op 116,57 dollar. Brentolie steeg 1,7 procent in prijs naar 117,55 dollar per vat.