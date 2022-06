Duitsland stuurt luchtafweersysteem naar Oekraïne

De Duitse regering stuurt Oekraïne een luchtafweersysteem. Bondskanselier Olaf Scholz kondigde woensdag in het parlement aan dat Oekraïne de beschikking krijgt over het IRIS-T systeem, de modernste luchtafweer die Duitsland heeft.

Met IRIS-T kunnen straaljagers, helikopters, raketten en drones op maximaal 40 kilometer afstand uit de lucht worden geschoten. Bovendien wil Duitsland een volgradar leveren, die artillerie in de lucht kan spotten. Daarmee is Oekraïne volgens Scholz in staat om een grote stad te beschermen.

Duitsland leverde eerder al granaten, bazooka’s en munitie. Ook stuurde de regering al afweerraketten voor gevechtsvliegtuigen, maar Oekraïne vraagt al langer om een luchtafweersysteem om zich vanaf de grond te kunnen beschermen tegen Russische luchtaanvallen.

De Duitse oppositie verweet Scholz de laatste weken te aarzelen bij het sturen van wapens. De bondskanselier beloofde in mei ook luchtafweertanks en pantserhouwitsers te sturen, maar die zijn nog niet aangekomen in Oekraïne. De Duitse krant Bild meldde eerder dat het luchtafweersysteem IRIS-T in Oekraïne vanaf november gebruikt zou kunnen worden.