Collectie striptekenaar Jan Kruis naar museum Allard Pierson

Het museum Allard Pierson in Amsterdam is via een schenking in het bezit gekomen van de collectie van Jan Kruis, die bekend werd als tekenaar van de strip Jan, Jans en de kinderen. De verzameling bestaat uit 4000 originele strippagina’s, tekeningen en andere illustraties van zijn hand. Jan, Jans en de kinderen ging over het gezin Tromp en leverde gevleugelde uitdrukkingen op als ‘hoi pipeloi’ en de ‘je-weet-wel-kater’.