Asielzoekers opnieuw nacht op stoel door drukte opvang Ter Apel

Ook in de nacht van dinsdag op woensdag waren er meer asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel dan er bedden beschikbaar waren. Honderd mensen hebben de nacht op stoelen in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moeten doorbrengen, meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) woensdagochtend.

Ook hebben er mensen de nacht doorgebracht in een sporthal bij het centrum. Om hoeveel mensen het hier ging, weet de zegsman nog niet. ‘Dit is een vast gebouw op het terrein, mensen mogen daar slapen. Maar het is niet wat we willen. Het is ingegeven door de schaarste aan opvangplekken.’

Maandagavond was voor ruim 120 asielzoekers in het opvangcentrum geen bed beschikbaar, waardoor zij de nacht moesten doorbrengen op een stoel in de wachtruimte van de IND. Ter Apel worstelt al tijden met grote drukte, omdat de doorstroom van vergunninghouders vanuit opvanglocaties naar woningen stagneert. ‘Het systeem zit verstopt’, aldus de woordvoerder. Hierdoor moet het COA vaak op het laatste moment nog extra slaapplekken vinden en slapen asielzoekers soms op stoelen. In Ter Apel is plek voor 2000 mensen. Maandag en dinsdag zijn volgens de woordvoerder vaak de drukste momenten.

Het COA verwacht dat er woensdagavond iets meer ruimte zal zijn. Staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel kondigde dinsdag aan dat de veiligheidsregio’s bij toerbeurt mensen gaan opvangen. Amsterdam-Amstelland, Zeeland, Groningen en Friesland zijn vanaf woensdag als eerste vier veiligheidsregio’s aan de beurt om twee weken lang crisisnoodopvang te verzorgen voor zeshonderd asielzoekers. ‘We gaan ons best ervoor doen dat niemand meer in de sporthal of de wachtruimte van de IND de nacht moet doorbrengen’, aldus de COA-woordvoerder.