Ruim 23 miljard aan NOW-steun overgemaakt sinds begin pandemie

De werkgevers die loonsteun ontvangen voor de laatste periode van NOW-ondersteuning hebben samen 586.000 werknemers in dienst. De meeste aanvragen kwamen uit de horeca en catering. Bedrijven in die sectoren hadden in januari nog te maken met gedwongen sluitingen van restaurants en cafés en evenementen die niet konden doorgaan. Ook winkeliers en andere commercieel dienstverleners deden relatief vaak een beroep op de in 2020 bedachte steunregeling.

De NOW-regeling werd in het leven geroepen om bij de lockdowns wegens corona massaal banenverlies te voorkomen bij bedrijven die veel omzet verloren door gedwongen sluitingen. De subsidie is op 1 april gestopt, maar het UWV is nog druk bezig met het vaststellen van de definitieve som geld waar werkgevers recht op hadden. Het tot nu toe verstrekte bedrag is namelijk een voorschot. Voor de eindafrekening heeft de uitkeringsinstantie informatie nodig over de inkomsten die werkgevers daadwerkelijk zijn misgelopen.