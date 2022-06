Rusland juicht oliesamenwerking met Saudi-Arabië toe

Saudi-Arabië en Rusland lijken tevreden over de samenwerking tussen de landen op het vlak van de olie-industrie. Beide landen zetten eerder hun handtekening onder een pakket maatregelen om de prijzen van olie te stutten samen met de landen van oliekartel OPEC en andere bondgenoten als Kazachstan (OPEC+). De Russische minister van Buitenlandse Zaken is op bezoek in Saudi-Arabië.