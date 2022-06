Russische troepen bezetten meer dan de helft van Severodonetsk

Volgens de Oekraïense generale staf hebben de Russen aanvallen uitgevoerd in noordelijke, oostelijke en zuidelijke wijken en hebben enkele eenheden zich in het centrum genesteld. Onder de aanvallers zijn volgens de Britse inlichtingendiensten ook Tsjetjenen.

Ten westen van Severodonetsk, bij de plaats Bakhmoet, voert het Russische leger ook aanvallen uit in een poging Oekraïense verdedigers uit hun stellingen te verdrijven. Doel is de Oekraïense troepen in het gebied in te sluiten.