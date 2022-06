Flinke daling Duitse winkelverkopen in april

De winkelverkopen in Duitsland zijn in april flink gedaald ten opzichte van een maand eerder. Volgens het Duitse federale statistiekbureau daalde de detailhandelsomzet met 5,4 procent. Vanwege de hoge inflatie door de sterk gestegen prijzen van energie en levensmiddelen waren Duitsers voorzichtiger met het doen van boodschappen en andere aankopen.

De daling was veel sterker dan economen gemiddeld genomen hadden verwacht. Het statistiekbureau stelt dat bij de verkoop van levensmiddelen een daling op maandbasis was te zien van bijna 8 procent. Dat is de sterkste afname sinds het begin van de metingen in 1994. Maar ook in de non-food gingen de verkopen omlaag. Zo zagen schoenen-, kleding- en meubelwinkels en ook warenhuizen hun omzetten dalen.

Ten opzichte van een jaar eerder was er slechts een lichte daling van de winkelomzet. Een jaar geleden hadden veel Duitse winkeliers nog te maken met coronabeperkingen.