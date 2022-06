Europese beurzen overwegend hoger door optimisme over China

In Duitsland daalde de omzet van de detailhandel in april met meer dan 5 procent, meldde het Duitse statistiekbureau Destatis. Dat kwam onder meer door hoge inflatie en economische onzekerheid.

De AEX-index stond kort na het begin van de handelsdag 0,1 procent lager op 712,26 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 1015,32 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen dikten tot 0,4 procent aan.

Spaarrekening

Bij de grote bedrijven steeg ING 0,4 procent. Branchegenoten SNS en Regiobank gaan klanten die alleen een spaarrekening hebben daarvoor laten betalen. Ook ABN AMRO (plus 0,6 procent) gaat dat doen. Grootste daler in de AEX is maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (min 2,8 procent).

AkzoNobel steeg 0,6 procent. Het verfbedrijf neemt de Afrikaanse activiteiten van de Japanse branchegenoot Kansai Paint over. Daarmee vergroot AkzoNobel zijn aanwezigheid in zuidelijk en Oost-Afrika. De aankoop zorgt voor zo’n 280 miljoen euro extra omzet voor het verfbedrijf.

TomTom

Investeerder HAL heeft zijn belang in Floramedia verkocht aan het Canadese CCL voor 40 miljoen euro. Dat leverde HAL een boekwinst van ongeveer 30 miljoen euro op. Het aandeel van de investeerder dikte 0,2 procent aan.

Navigatiedienstverlener TomTom (plus 1,4 procent) ontslaat 500 mensen bij het onderdeel dat kaarten maakt. Dat komt neer op ongeveer een tiende van al het personeel van het bedrijf. De afgelopen tijd heeft TomTom flink geïnvesteerd in een nieuwe manier van kaarten maken en daarbij gebeurt meer geautomatiseerd.

Deutsche Bank

In het buitenland staat Deutsche Bank (plus 0,7 procent) in de belangstelling. Topman Asoka Wöhrmann van vermogensbeheertak DWS is opgestapt nadat de Duitse justitie dinsdag een inval had gedaan. DWS wordt beschuldigd van ‘greenwashing’, waarbij investeringen groener of duurzamer worden voorgedaan dan ze daadwerkelijk zijn.

De euro was 1,0723 dollar waard tegen 1,0733 dollar bij het slot van de handel op Wall Street een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent duurder op 116,28 dollar. Brentolie steeg 1,3 procent in prijs naar 117,15 dollar per vat.