Industrie blijft druk met voltooien van eerdere orders

In de afgelopen maand was de groei van de productie de kleinste in anderhalf jaar tijd en kwamen er ook het kleinste aantal nieuwe orders bij. Door tekorten aan materialen en lange levertijden lopen industriële ondernemingen echter nog altijd achter de feiten aan. Ook personeelstekorten spelen daarbij mee. De hoeveelheid werk waar bedrijven nog niet aan zijn begonnen of die zij nog niet af hadden gemaakt steeg daardoor opnieuw sterk.

Die almaar toenemende achterstand zorgt ervoor dat de industrie de prijzen hoog houdt. Ook de prijzen die bedrijven zelf moeten betalen blijven hoog, zij het wel wat minder hoog dan de afgelopen maanden. Die hoge prijzen rekenen bedrijven door aan hun afnemers en die komen zo deels bij de consument terecht. Dat is een van de oorzaken van de inflatie.

Sectoreconoom industrie bij ABN AMRO Albert Jan Swart noemt de ontregelde toeleveringsketens en de tekorten aan geschoold personeel als oorzaken voor de oplopende achterstanden bij de industrie. De leveringsketens kunnen door de lockdowns in China, dat corona probeert uit te bannen, nog verder oplopen. ‘De effecten daarvan kunnen met enige vertraging merkbaar worden. Het is dan ook geen verrassing dat veel ondernemers hoge prijzen betaalden om nog meer voorraad op te bouwen van onderdelen en materialen, waarschijnlijk rekening houdend met nog meer ontregeling van toelevering in de komende maanden.’