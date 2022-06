Moederbedrijf Blokkker en BCC mede door corona in de rode cijfers

De leiding van MRG bestempelt 2021 als een uitdagend jaar vanwege de impact van de coronapandemie en de maatregelen die werden genomen om verspreiding van het virus in te dammen. Het jaar 2020 werd nog afgesloten met een winst van 54 miljoen euro, inclusief eenmalige posten.

MRG kocht eerder speelgoedketen Intertoys en elektronicaketen BCC. Big Bazar paste niet meer in de strategie, waarbij de winkels van MRG zich richten op een gecombineerde verkoop online en in winkels. Volgens het bedrijf is Intertoys momenteel ‘goed winstgevend’, moet de nieuwe strategie van Blokker er op termijn voor zorgen dat die keten break-even draait en moeten investeringen BCC snel winstgevend maken.

Beursgang uitgesteld

De omzet van het winkelbedrijf daalde vorig jaar met 8 procent tot 968 miljoen euro. Daarbij vergelijkt MRG de cijfers op pro forma basis. Dat wil zeggen dat de volledige omzet van het overgenomen BCC gemakshalve ook in de vergelijking met een jaar eerder is meegenomen, ook al was die keten toen nog niet in handen van MRG. Het bedrijf denkt dat bij het uitblijven van nieuwe lockdowns de omzet dit jaar boven de 1 miljard euro kan uitkomen.

Vanwege de coronaonzekerheid stelde MRG eind vorig jaar zijn plannen voor een beursgang uit, ook al omdat de pandemie de resultaten van het concern drukte. In de handelsupdate rept MRG niet over het eventueel afstoffen van de beursplannen.