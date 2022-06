Topman vermogenstak Deutsche Bank weg na inval om ‘greenwashing’

DWS, de vermogensbeheerder van Deutsche Bank, heeft zijn topman Asoka Wöhrmann vervangen na een inval door de Duitse autoriteiten op dinsdag. DWS wordt verdacht van ‘greenwashing’, waarbij investeringen die niet groen of duurzaam zijn wel dat predicaat krijgen.

Wöhrmann stond sinds 2018 aan het hoofd van DWS. Hij wordt per 10 juni vervangen door Stefan Hoops, die overkomt van moederbedrijf Deutsche Bank. Bij de inval in kantoren van DWS en Deutsche Bank in Frankfurt waren ongeveer vijftig onderzoekers betrokken.

De beschuldigingen van greenwashing tegen DWS werden voor het eerst geuit door Desiree Fixler, die hoofd duurzaamheid was bij de vermogensbeheerder. Zij trad er vorig jaar zomer mee naar buiten. DWS heeft de aantijgingen sindsdien ontkend. Deutsche Bank liet in een verklaring weten volledig mee te werken aan het onderzoek.

Vorige maand deed de Duitse justitie ook al een inval bij Deutsche Bank. Toen ging het om een onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken bij de bank, de grootste van Duitsland. In het verleden is Deutsche Bank vaker in opspraak gekomen door schandalen, waaronder witwassen en het manipuleren van rentetarieven. Voor die schandalen heeft de bank miljardenboetes gekregen.