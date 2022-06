Kabinet overweegt prijs pakje sigaretten van 40 euro of meer

Het kabinet overweegt om de prijs van een pakje sigaretten in 2040 nog veel verder te verhogen dan de 10 euro uit het regeerakkoord. Er wordt nagedacht over een prijs van meer dan 40 euro. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen hoopt veel meer vaart te maken met het terugbrengen van het aantal rokers. De bewindsman denkt daarmee het percentage mensen dat rookt terug te brengen van ongeveer 20 procent nu naar 7 procent in 2040. Het uiteindelijke doel voor dat jaar is 5 procent rokers, en helemaal geen rokers meer onder kinderen die nu opgroeien.

In het coalitieakkoord stond al dat de prijzen in stappen verhoogd moeten worden naar ongeveer 10 euro per pakje in 2025. Toch denkt Van Ooijen dat verdere prijsverhogingen de beste manier zijn om ervoor te zorgen dat nog minder mensen roken. Hij heeft zich daarvoor laten inspireren door Australië, waar een pakje omgerekend nu al meer dan 20 euro kan kosten.