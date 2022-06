Brexit zet rem op Britse export voedsel en drank

De Britse export van levensmiddelen en dranken naar de Europese Unie is in het eerste kwartaal van dit jaar fors minder geworden in vergelijking met het niveau voor de coronacrisis. Dat komt voor een groot deel door de nieuwe handelsregels die sinds de brexit gelden, terwijl exporterende bedrijven ook de verstoringen in de toeleveringsketens merken.

De Britse voedings- en drankindustrie is hard getroffen door het besluit van het land om uit de EU te stappen. Het landenblok is voor de Britten nog steeds de belangrijkste handelspartner als het gaat om de uitvoer van producten als zalm, gin, kaas en koekjes.

Volgens een rapport van de Food & Drink Federation lag de export naar de EU 17 procent onder het niveau van voor de pandemie. De Britten maken de verloren handelsstroom naar Europa deels goed door extra uitvoer naar landen als de Verenigde Staten, Japan, Canada en India. De uitvoer naar landen buiten de EU ligt wel op een hoger niveau dan voor de crisis, maar niet genoeg om de mindere export naar Europa te compenseren.

Prijzen levensmiddelen

De totale uitvoer van voedingsmiddelen en dranken bedroeg in het eerste kwartaal 5,3 miljard pond (6,2 miljard euro). Dat was 7 procent minder dan voor de pandemie. Een jaar eerder was er nog sprake van een sterke daling van de verkopen omdat veel kopers grote voorraden aanlegden vooruitlopend op het Britse vertrek uit de EU. Ook moesten bedrijven zich aanpassen aan de nieuwe handelsvoorschriften.

Ondertussen waarschuwt de Britse winkelbrancheorganisatie BRC dat prijzen in winkels in het Verenigd Koninkrijk snel duurder kunnen worden. Vooral levensmiddelen worden in rap tempo prijziger. Armere huishoudens, die al moeite hebben om de rekening voor de eerste levensbehoeften zoals voedsel en energie te kunnen betalen, zullen de prijsstijgingen het meest voelen.

De problemen worden verergerd door de oorlog in Oekraïne. Die heeft geleid tot tekorten aan belangrijke grondstoffen zoals tarwe, kunstmest en diervoer. Volgens een peiling van ondernemersorganisatie Institute of Directors zijn ondernemers sinds lange tijd niet zo pessimistisch geweest. Een vijfde van de Britse bedrijven zou van plan zijn de investeringen terug te schroeven. Ook hier speelt de brexit volgens de lobbyclub een belangrijke rol.