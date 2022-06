Tanken in Duitsland sinds woensdagochtend stukken goedkoper

Bij Duitse tankstations aan de grens met Nederland zijn de prijzen woensdagochtend fors gedaald. Dat komt door de belastingverlaging met 35 cent per liter benzine en 17 cent voor diesel. Een liter benzine E10 kostte aan de pomp vlak voor 07.00 uur vanaf 1,85 euro. Diesel kost rond de 1,90 euro. Het gaat om een momentopname, want in Duitsland worden de prijzen meermaals per dag bijgesteld.