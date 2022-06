Russische nucleaire strijdkrachten oefenen manoeuvres

Zo’n duizend militairen voerden dinsdag ‘intense manoeuvres’ uit met meer dan honderd voertuigen. Daaronder waren ook Yars-voertuigen waar vanaf intercontinentale ballistische raketten kunnen worden gelanceerd, aldus het ministerie.

Omdat westerse landen geld en wapens aan Oekraïne leveren, wijst het Kremlin zo nu en dan op zijn kernwapens om zo het Westen te intimideren. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei eind april nog dat het gevaar van een kernoorlog groot is.

Dinsdag publiceerde de Amerikaanse president Joe Biden een opiniestuk in The New York Times over de Amerikaanse benadering van de oorlog in Oekraïne. Daarin noemde hij de incidentele Russische retoriek over kernwapens ‘gevaarlijk en uiterst onverantwoordelijk’. En hij schreef: ‘Laat me duidelijk zijn: elk gebruik van kernwapens in dit conflict, op welke schaal dan ook, zou volledig onaanvaardbaar zijn voor ons en de rest van de wereld en zou ernstige gevolgen hebben’.