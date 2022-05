Reisbranche groeit hard, maar is coronaklap nog niet te boven

De omzet van de Nederlandse reisbranche is in het eerste kwartaal van dit jaar meer dan verdrievoudigd vergeleken met een jaar eerder. Maar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn reisbureaus en touroperators daarmee nog niet terug op het omzetniveau van voor de coronacrisis.

De cijfers worden sterk gekleurd door de coronalockdowns en versoepelingen van de restricties. De omzet van de reisbranche kon in de eerste maanden van dit jaar daardoor bijna 215 procent hoger uitvallen dan in het eerste kwartaal van 2021. Maar in dat kwartaal werd de reisbranche juist zwaar getroffen door coronamaatregelen.

Vergeleken met twee jaar eerder, toen de coronacrisis begon te spelen, steeg de omzet met 3,6 procent. In die periode drukte de virusuitbraak evenwel al flink op de omzet die toen 23 procent lager uitkwam dan in de eerste drie maanden van 2019.

Het CBS beschouwt de reisbranche als een onderdeel van de zakelijke dienstverlening, net als bijvoorbeeld de IT- en de reclamebranche. Als geheel werd er in deze sector dik 20 procent meer omgezet dan in het eerste kwartaal van vorig jaar toen Nederland nog gebukt ging onder een strenge lockdown.

Na de reisbranche was het verschil in omzet het grootst in de reclamebranche, met een plus op jaarbasis van bijna 23 procent. De uitzendbranche zette verder ruim 19 procent meer om. Waar in de vorige kwartalen met name de grotere uitzendbureaus profiteerden van de aantrekkende vraag, maken de kleinere uitzendbureaus volgens het CBS de laatste tijd sterkere groei door.

Uit een peiling komt daarnaast naar voren dat het ondernemersvertrouwen van zakelijke dienstverleners de laatste tijd in de lift zit. Meer dan een vijfde van de ondernemers in de sector rekent erop komende tijd meer om te zetten en dik een kwart verwacht een toename van de personeelssterkte. Wel gaf bijna de helft van de ondernemers aan een tekort aan arbeidskrachten als belemmering te zien. Daarmee neemt de roep om extra personeel ook in deze sector duidelijk toe. Een jaar eerder zag nog ruim 21 procent van de zakelijke dienstverleners dit als een belemmering.