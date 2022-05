Alibaba stijgt op Wall Street na versoepeling coronamaatregelen

Chinese bedrijven met een notering op Wall Street werden dinsdag hoger gezet. Onder meer technologieconcern Alibaba, zoekmachine Baidu en e-commercebedrijf JD.com profiteerden. De aandelenbeurzen in New York sloten de laatste handelsdag van de maand af met een verlies. Beleggers wogen de nieuwste inflatiecijfers uit Europa en de Verenigde Staten.

De prijzen in de eurozone zijn in mei in doorsnee met 8,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder, meldde Eurostat op basis van een voorlopige raming. Daarmee werd een nieuw record aangetikt. In april bedroeg de inflatie nog 7,4 procent.

Vrijdag trokken beleggers zich nog op aan een bericht dat een favoriete inflatiemeter van de Federal Reserve in april minder snel toenam dan de maand ervoor. Dat kan een teken zijn dat de prijsstijgingen in de Verenigde Staten wat gaan afremmen. Maandag waren de Amerikaanse beurzen dicht vanwege Memorial Day.

Lockdowns in Shanghai

De Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent lager op 32.990,12 punten en de brede S&P 500 daalde 0,6 procent tot 4132,15 punten. De Nasdaq verloor 0,4 procent op 12.081,39 punten.

Alibaba, JD en Baidu wonnen tot 4,6 procent. In Chinese miljoenenstad Shanghai golden twee maanden lang strenge lockdowns vanwege coronabesmettingen. Die lockdowns hadden ook grote impact op de internationale distributieketen. Vanaf 1 juni worden de meeste maatregelen opgeheven.

IBM

De in New York genoteerde Canadese gouddelver Yamana Gold won 3,7 procent. Het bedrijf wordt voor 6,7 miljard dollar overgenomen door het Zuid-Afrikaanse Gold Fields.

Technologieconcern IBM (min 0,3 procent) moet BMC Software van een Amerikaanse rechter 1,6 miljard dollar betalen. IBM heeft de software van zijn branchegenoot verwisseld voor zijn eigen software bij het dienen van telecombedrijf AT&T, een klant van beide bedrijven. Dat was volgens BMC in strijd met een overeenkomst tussen beide Amerikaanse bedrijven.

De euro was 1,0733 dollar waard, tegen 1,0721 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 115,17 dollar en Brentolie werd 1 procent duurder op 122,84 dollar per vat.