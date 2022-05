Zelenski: nieuwe EU-sancties hadden er veel eerder moeten zijn

De nieuwe EU-sancties tegen Rusland zijn welkom, maar het heeft veel te lang geduurd voordat de 27 lidstaten er een akkoord over bereikten, vindt de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Hij noemde het wekenlange uitstel onaanvaardbaar. ‘Als er meer dan vijftig dagen liggen tussen het vijfde en zesde sanctiepakket is dat niet acceptabel voor ons.’

De regeringsleiders van de EU-landen sloten afgelopen nacht een akkoord over een invoerverbod van Russische aardolie die via zee naar de EU wordt aangevoerd. Het was vooral Hongarije dat lange tijd dwarslag, en daardoor is de boycot minder omvangrijk dan velen hadden gewenst. De boycot van Russische olie die in tankers wordt verscheept, goed voor twee derde van de totale EU-import, moet eind dit jaar van kracht zijn. De Russische olie die via de Droezjba-pijpleiding naar Hongarije, Slowakije en Tsjechië stroomt wordt voorlopig uitgezonderd.

De nieuwe sancties voorzien ook in het afsluiten van de grootste bank van Rusland, de Sberbank, en twee andere banken van SWIFT, de internationale communicatiedienst voor banken. Ook worden drie Russische staatszenders geweerd in de EU en komen het hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk en een aantal andere Russen op de Europese sanctielijst.