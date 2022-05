Shell en Ørsted krijgen ook geen Russisch gas meer

Shell en het Deense Ørsted zijn de volgende bedrijven die geen Russisch gas meer krijgen. Beide bedrijven weigeren hun rekeningen aan Gazprom in roebels te voldoen. Bij Shell gaat het om gas dat aan klanten in Duitsland zou worden geleverd, meldt Gazprom. Dat ging om 1,2 miljard kubieke meter gas per jaar. Voor Ørsted ging het om 1,9 miljard kubieke meter gas per jaar, zo’n 80 procent van alle import in Denemarken.