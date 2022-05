De stakingen op Schiphol zijn voor nu afgewend, zegt FNV-onderhandelaar Joost van Doesburg. De luchthaven en de vakbond hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt. Nu er een overeenstemming is, ‘hebben we ook geen reden tot actievoeren’, zegt Van Doesburg. Hij is ‘zeer content’ met wat er in het akkoord staat.