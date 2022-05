Zeker honderd doden door noodweer in Brazilië

Het aantal doden door het noodweer in het noordoosten van Brazilië is opgelopen tot honderd. Reddingswerkers zoeken nog steeds naar overlevenden. Functionarissen van de rampenbestrijding in de staat Pernambuco zeggen dat er nog zeker veertien mensen vermist zijn.

In de regio viel tussen vrijdagavond en zaterdagochtend 236 millimeter regen, een kwart van de gemiddelde regenval in Nederland in een heel jaar. De stortregens veroorzaakten hevige overstromingen en aardverschuivingen. De reddingswerkers vonden de meeste lichamen tussen de aarde. Een modderstroom ging dwars door een sloppenwijk bij de stad Recife. Bijna 4000 mensen zouden door de ramp hun huis zijn kwijtgeraakt.

Maandag bezocht president Jair Bolsonaro het rampgebied per helikopter. Hij zei na afloop dat hij heeft geprobeerd te landen, maar dat het volgens zijn piloot niet kon doordat de grond te onstabiel was. Bolsonaro heeft eerder aangekondigd meer dan 200 miljoen dollar te stoppen in een fonds om rampgebieden te helpen. De laatste maanden wordt Brazilië vaker getroffen door hevige regenval. In februari kwamen in de buurt van Rio de Janeiro 233 mensen om door overstromingen en aardverschuivingen.