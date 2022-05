Voor energieverbruikers is Gronings gas geen laatste redmiddel

Grootverbruikers van energie willen dat het kabinet het openhouden van het gasveld in Groningen als reële optie achter de hand houdt als een tekort aan gas in Nederland dreigt. Het kabinet zou daar wat belangenorganisatie VEMW betreft nu al over moeten onderhandelen met omwonenden. ‘Voor ons is Gronings gas geen allerlaatste redmiddel’, zegt voorzitter Hans Grünfeld naar aanleiding van de leveringsstop van Gazprom aan de Nederlandse groothandelaar GasTerra.

Volgens Grünfeld is de stap van Gazprom een nieuwe stap in het afknijpen van Europa van Russisch gas, als represaille voor EU-sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Zakelijke energieverbruikers in Nederland maken zich steeds grotere zorgen om de leveringszekerheid van gas.

‘Als er een tekort aan gas ontstaat, dan vind ik dat de regering de mogelijkheid moet hebben het Groningenveld in te zetten. Maar om dat te doen moet het kabinet heel goede afspraken maken met omwonenden, om te voorkomen dat er een crisissituatie ontstaat waarbij daar geen tijd meer voor is’, zegt Grünfeld.

Kolencentrales

Vanwege de aardbevingsproblematiek in Groningen wil de regering de gaswinning daar zo snel mogelijk afbouwen naar nul. Door de gascrisis en oorlog in Oekraïne heeft het kabinet het openhouden van het gasveld nooit helemaal uitgesloten, maar altijd benadrukt dat dit een allerlaatste redmiddel is.

Volgens de VEMW is het afsluiten van gas van grote verbruikers bij acute tekorten een paardenmiddel met hoge maatschappelijke kosten. Het is één van de mogelijke ingrepen die de overheid kan doen bij gastekorten. Naast Gronings gas ziet Grünfeld ook een oplossing in het op volle kracht laten draaien van de kolencentrales in Nederland, die nu vanwege de hoge CO2-uitstoot op slechts 35 procent van hun capaciteit mogen draaien.

Tuinders met kassen zien vooral deze winter nieuwe obstakels als duur gas hen opnieuw met hoge kosten opzadelt. De impact van het wegvallen van Gazprom-gas in Nederland had slechts een beperkte invloed op de Europese gasprijzen dinsdag, die met zo’n 4 procent stegen. Doordat in de zomer amper gas nodig is voor de glastuinbouw zijn de directe gevolgen nog niet zo groot, zegt energie-expert Alexander Formsma van Glastuinbouw Nederland. Maar daarna is het de vraag hoe duur het gas is dat in de plaats komt van de 2 miljard kuub Russisch gas die Gazprom niet meer levert. ‘We hebben al een winter gehad met hoge gasprijzen. Het houdt een keer op voor een bedrijf.’