Goed gevulde subsidiepot voor elektrische auto’s leeg

De subsidiepot voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto’s is leeg, meldt uitvoerder Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het subsidieloket ging maandag 3 januari open. Er was zo’n 71 miljoen euro beschikbaar in de pot, bijna vijf keer zo veel als vorig jaar. Toch is voor de helft van het jaar de pot alweer leeg.