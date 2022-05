Rutte: geen sprake van vertrek DSM uit Nederland

Dat DSM na de fusie met Firmenich op papier een Zwitsers bedrijf wordt, betekent niet dat het bedrijf voor voedingsingrediënten en -supplementen uit Nederland vertrekt, meent premier Mark Rutte. ‘Ik vind het geen vertrek. Ze gaan uitbreiden in Nederland. Ze houden een hoofdkantoor in Maastricht en ook een hoofdkantoor in Zwitserland’, zei hij in Brussel. ‘Ze blijven genoteerd aan de Amsterdamse beurs.’

Volgens Rutte heeft DSM, dat is voortgekomen uit De Nederlandse Staatsmijnen, ook gezegd dat het investeringsklimaat in Nederland goed is. ‘Ze gaan uitbreiden in Nederland, ze gaan extra investeren.’ Rutte noemt dat goed nieuws, maar ook ‘logisch omdat Nederland in de sector waarin zij actief zijn ook echt vooroploopt’.

DSM maakte de fusie met Firmenich dinsdag bekend en wordt een Zwitserse vennootschap. Aandeelhouders van het Nederlandse concern krijgen zo’n twee derde van de aandelen van het fusiebedrijf DSM-Firmenich in handen. DSM maakte eveneens de verkoop van de materialentak aan een consortium van het Duitse chemiebedrijf Lanxess en de investeerder Advent International bekend.