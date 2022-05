Nieuwe strafzaak geopend tegen Kremlin-criticus Navalni

Tegen de Russische oppositieleider Aleksej Navalni is een nieuwe strafzaak geopend die hem nog eens tot vijftien celstraf kan opleveren als hij schuldig wordt bevonden. De gedetineerde Kremlin-criticus wordt aangeklaagd voor het opzetten van een extremistische organisatie en het aanzetten tot haat tegen de autoriteiten in Moskou, laat de 45-jarige politicus weten via Instagram.