ASML investeert 200 miljoen in uitbreiding Amerikaanse fabriek

Chipmachinefabrikant ASML investeert 200 miljoen dollar (187 miljoen euro) in een uitbreiding van zijn grootste fabriek in de Verenigde Staten. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Handel bekendgemaakt. De fabriek staat in Wilton, in de staat Connecticut. Door de uitbreiding worden de komende twee jaar zo’n duizend extra banen gecreëerd. Er werken nu meer dan 1600 mensen voor ASML in Wilton.