Kroatië bereid meer olie aan Hongarije te leveren

Kroatië staat klaar om via een oliepijpleiding meer olie te leveren aan Hongarije en Slowakije als de import uit Rusland verstoord raakt. Dat zei de Hongaarse minister van Buitenlandse zaken Peter Szijjártó na het akkoord tussen lidstaten van de Europese Unie over een boycot van Russische olie.

Tussen Kroatië en Hongarije loopt de Adria-pijplijn. De landen hebben afgesproken dat er meer olie via die verbinding naar Hongarije gaat als via de oliepijpleiding Droezjba II, die Hongarije met Rusland verbindt, minder olie het land binnenkomt.

Regeringsleiders van de EU-landen bereikten na weken overleg een compromis over een verbod op de import van de meeste olie uit Rusland, dat zo financieel gestraft wordt voor de inval in Oekraïne. Hongarije is samen met enkele andere Oost-Europese landen uitgesloten van het importverbod omdat ze erg afhankelijk zijn van Russische olie en geen zeehavens hebben om de grondstof elders te halen.

Het Hongaarse energiebedrijf MOL overlegt deze week verder met Kroatische functionarissen over de afspraken. Het olie- en gasconcern werkt veel met Russische olie uit de Droezjba II-pijpleiding, die goed is voor 65 procent van alle olie die Hongarije verbruikt.