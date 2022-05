Compromis: vaste zetels waterschap blijven, wel andere verdeling

De vaste zetels in de waterschappen voor boeren- en natuurorganisaties blijven bestaan. D66 en GroenLinks hoopten met een initiatiefwet een einde te maken aan deze ‘geborgde zetels’, waar dus niet een volksvertegenwoordiger voor wordt gekozen. Maar ze moeten het ‘met pijn in het hart’ doen met een compromis.

Ze gingen daarmee akkoord om steun te krijgen van onder andere de ChristenUnie. Die kleine coalitiepartij opperde eerst nog zes vaste zetels te behouden: twee voor de boeren, twee voor natuureigenaren en twee voor het bedrijfsleven. In het nieuwe plan vervallen de twee zetels voor het bedrijfsleven.

Daarmee gaat het aantal vaste zetels in het algemeen bestuur van de 21 waterschappen wel omlaag: waterschappen hebben nu tussen de zeven en negen geborgde zetels. De overige zetels worden door gekozen vertegenwoordigers bezet. Waterschappen (een lagere overheid) zijn verantwoordelijk voor waterbeheer.

Polderoplossing

De indieners van de initiatiefwet wilden af van de zetels, omdat ze volgens die partijen niet democratisch zijn en de waterschappen ook vooral over klimaatvraagstukken gaan. Tegenstanders brengen daar tegenin dat expertise juist belangrijk is in de waterschappen.

Initiatiefnemer Laura Bromet (GroenLinks) zegt te kunnen leven met de ‘polderoplossing’, waarmee de waterschappen ‘een stuk democratischer zijn’. Volgens D66’er Tjeerd de Groot is het een ‘stap in de goede richting’. Het voorstel om de geborgde zetels helemaal af te schaffen ging ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis te ver, maar hij erkent dat het bestuur van de waterschappen wel aan modernisering toe is. De Tweede Kamer laat volgens hem zien ‘via een open debat, zonder een uitkomst die vooraf vaststaat, tot degelijke wetgeving te kunnen komen’.

De Eerste Kamer moet zich ook nog over het voorstel buigen. Het idee is dat de wet ingaat vóór de waterschapsverkiezingen die in maart volgend jaar worden gehouden.