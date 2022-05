Ondanks bezwaren ruime steun voor aandelenaankoop Air France-KLM

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is met frisse tegenzin akkoord gegaan met de aankoop van aandelen Air France-KLM voor in totaal 220 miljoen euro. De partijen vrezen vooral dat het Nederlandse belang van 9,3 procent in de holding 'verwatert': doordat er meer aandelen op de markt komen, moet Nederland meer aandelen kopen om dat belang enigszins op peil te houden.