Wall Street opent lager na lang weekend

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verlies geopend. Daarmee werd een stapje terug gezet na de flinke plussen op vrijdag. Beleggers op Wall Street keerden terug van een lang weekend. Maandag waren de Amerikaanse beurzen dicht voor Memorial Day.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel een min van 1,1 procent op 32.857,28 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,7 procent tot 4127,55 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,3 procent tot 12,100.08 punten. Vrijdag lieten de hoofdgraadmeters nog winsten tot 3,3 procent zien. Dat kwam door signalen dat de inflatie in de Verenigde Staten minder hard stijgt.

De aandacht zal dinsdag onder meer uitgaan naar een gesprek tussen president Joe Biden en voorzitter Jerome Powell van de centralebankenkoepel Federal Reserve in het Witte Huis. Ze gaan dan praten over de hoge inflatie. De Fed is al bezig de rente te verhogen. Biden heeft verschillende maatregelen genomen om de prijzen aan de pomp te drukken.

Oliebedrijven

Oliebedrijven zoals Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips stegen tot 2,3 procent, geholpen door de hogere olieprijzen. De lidstaten van de Europese Unie gaan de import van Russische ruwe olie per schip boycotten vanwege de oorlog in Oekraïne. De prijs van een vat Amerikaanse olie werd 3,5 procent duurder op 119,07 dollar en Brentolie klom 1,9 procent tot 123,93 dollar per vat.

Qua bedrijfsnieuws is het rustig. Het kwartaalcijferseizoen is vrijwel voorbij. Op de macro-economische agenda staan nog gegevens over onder meer de Amerikaanse huizenprijzen en het consumentenvertrouwen van marktonderzoeker Conference Board. Vrijdag wordt het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid gepubliceerd.

Yamana Gold

De in New York genoteerde Canadese gouddelver Yamana Gold won 7,4 procent. Het bedrijf wordt voor 6,7 miljard dollar overgenomen door het Zuid-Afrikaanse Gold Fields.

Kledingverkoper American Eagle Outfitters zakte 6 procent na een adviesverlaging door zakenbank Morgan Stanley. Vrijdag ging de koers ook al omlaag na tegenvallende cijfers en verwachtingen van het kledingbedrijf.