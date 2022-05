Franse veiligheidsdiensten waarschuwden voor valse kaartjes

Franse veiligheidsdiensten hebben twee dagen voor de finale van de Champions League in Parijs de autoriteiten gewaarschuwd voor het risico op 50.000 voetbalfans zonder toegangsbewijs of met een vals kaartje. Het Franse persbureau AFP heeft daarover een document ingezien.

Voorafgaand aan de finale tussen Real Madrid en Liverpool afgelopen zaterdag liep het buiten het stadion uit de hand. Duizenden Engelse supporters kwamen het Stade de France niet in. Sommige fans zonder ticket of met een vals kaartje klommen over de hekken en renden het stadion in.

In een nota waarschuwt de National Division of the Fight against Hooliganism (DNLH) voor ongeveer 50.000 Engelse fans zonder ticket. ‘Anderen zullen proberen door bedrog het stadion binnen te komen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de uniformen van stewards, de UEFA, schoonmaakpersoneel of medisch personeel’, staat verder in de nota, die is geschreven met input van de inlichtingendiensten en ingezien door AFP. De nota dateert van woensdag 25 mei, drie dagen voor de finale.

‘Als dit evenement geen bijzondere risico’s met zich meebrengt in verband met gewelddadige supporters, moet worden gevreesd voor verstoringen van de openbare orde, met name vanwege de zeer grote toestroom van supporters uit heel Europa’, staat verder in de nota.

In Frankrijk is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de valse tickets.