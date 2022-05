Afspraken tussen bouwsector en Rijk om stijgende materiaalkosten

De bouwsector heeft samen met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur afspraken gemaakt hoe ondanks stijgende materiaalkosten door te kunnen werken. Ook de ontwerp- en technieksectoren, banken en brancheverenigingen hebben de intentieverklaring getekend. Zij willen financiële risico’s spreiden, afspraken maken hoe in nieuwe contracten om te gaan met prijsstijgingen en de ‘bouwstromen’ zo mogelijk laten doorgaan.

Door de oorlog in Oekraïne zijn bouwmaterialen moeilijker te krijgen en duurder geworden. Bouwprojecten kunnen daardoor mogelijk vertraging oplopen of duurder uitvallen. Bouwers merken nu al dat de prijs en beschikbaarheid van materialen onder druk staan.

Ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en Mark Harbers (Infrastructuur) willen met de intentieverklaring risico’s of mogelijke schade beperken en zorgen dat bouwprojecten doorgaan. Per project wordt gekeken naar oplossingen die daaraan bijdragen. Het gaat dus niet om bijvoorbeeld een aanpassing van de wet, aldus een verklaring van de ministeries.

Het is volgens De Jonge ‘van groot belang’ dat de sectoren zich hebben verbonden aan de intentieverklaring. ‘Iedereen zal zijn of haar steentje in deze onzekere tijden moeten bijdragen.’ Volgens Harbers kunnen dankzij de afspraken projecten doorgaan die belangrijk zijn voor ‘de bereikbaarheid van Nederland’.