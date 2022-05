Drie landen helpen onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne

Estland, Letland en Slowakije sluiten zich aan bij een internationaal onderzoek naar vermeende oorlogsmisdaden tijdens de oorlog in Oekraïne. In dat gezamenlijke onderzoeksteam (JIT) zitten al Oekraïne, Polen, Litouwen en het Internationaal Strafhof in Den Haag. De samenwerking moet helpen om verdachten te vervolgen.

Rusland viel eind februari buurland Oekraïne binnen. Sindsdien zijn berichten naar buiten gekomen over massagraven, standrechtelijke executies en verkrachtingen door Russische militairen.

Oekraïne heeft sinds het begin van de oorlog 15.000 oorlogsmisdaden geregistreerd. Daarvoor zijn meer dan 600 verdachten in beeld, zei de Oekraïense hoofdaanklager Irina Venediktova dinsdag tijdens de bekendmaking van de nieuwe samenwerking in Den Haag.

Vorige week kreeg een 21-jarige Russische militair een levenslange gevangenisstraf in Oekraïne voor het doodschieten van een ongewapende burger.

Nederland stuurt enkele tientallen marechaussees naar Oekraïne om het onderzoek te helpen. Ze moeten er bewijsmateriaal verzamelen voor het Internationaal Strafhof. De Europese justitiële organisatie Eurojust noemt de oorlog in Oekraïne ‘het meest gedocumenteerde gewapende conflict in de geschiedenis’. Polen zegt dat er inmiddels met ongeveer 1100 mensen is gesproken over de vermeende oorlogsmisdaden. Om het onderzoek te helpen, opent de aanklager van het Internationaal Strafhof binnenkort een kantoor in de Oekraïense hoofdstad Kiev.