Leusden vangt 80 minderjarige vluchtelingen op in hotel

In Leusden is plek voor tachtig minderjarige alleenstaande vluchtelingen. Zij worden vanaf woensdag twee maanden opgevangen in het Van der Valk Hotel in Leusden, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Eerder werden nog alleenstaande jongeren opgevangen in een ander hotel in de Utrechtse gemeente. Het COA heeft de gemeente Leusden gevraagd om ook opvangplekken te regelen voor nieuwe asielzoekers. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is regelmatig te weinig plaats voor alle nieuw aangekomen asielzoekers. Afgelopen nacht was er geen bed voor 120 mensen.