Neerslag in mei zorgt lokaal voor verlichting van droogte

De regenbuien die afgelopen week in grote delen van Nederland zijn gevallen zorgen lokaal voor wat verlichting van de droogte, staat dinsdag in de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Watermanagement (LCW). Het gemiddelde neerslagtekort in Nederland blijft ongeveer rond het niveau van de 5 procent droogste jaren schommelen.

In de droogtemonitor staat dat het nog onzeker is hoeveel neerslag er komende weken gaat vallen, het neerslagtekort kan dus stijgen of dalen. Door de regen is de bovenlaag minder droog, maar de grondwaterstand blijft laag. Vooral in het zuidoosten van het land heeft het weinig geregend, daarom is de grond daar droger dan in de rest van het land. De grote rivieren voeren weinig water aan, staat in de monitor. De komende twee weken neemt dat nog wat af, maar daarna wordt verwacht dat er meer water komt, vanwege regenval in Zuid-Duitsland en Zwitserland.

Waterbeheerders nemen maatregelen op plekken waar weinig water wordt aangevoerd. Daar wordt water vastgehouden. Het waterpeil in de grote meren wordt niet opgehoogd en blijft op 0,2 meter onder NAP.