Hulporganisatie waarschuwt voor humanitaire ramp Severodonetsk

In de Oekraïense stad Severodonetsk voltrekt zich een humanitaire ramp die langzaamaan steeds catastrofalere proporties aanneemt, waarschuwt de Noorse Vluchtelingen Raad (NRC). Volgens de vooraanstaande internationale hulporganisatie dreigen 12.000 burgers tussen de strijdende partijen in te komen ‘zonder voldoende toegang tot water, voedsel, medicijnen of elektriciteit’.

In samenwerking met lokale partners deelde de NRC afgelopen week voedsel en verzorgingsmiddelen uit aan burgers die achtergebleven waren in het gebied. Door verhevigde gevechten is dat nu echter niet meer mogelijk. De onophoudelijke beschietingen dwingen burgers een heenkomen te zoeken in schuilkelders en gewone kelders. Er zijn weinig ontsnappingsroutes over om uit de stad te kunnen komen, schetst NRC-secretaris-generaal Jan Egeland de situatie. ‘Onder een regen van granaten kunnen we geen levens redden.’

Severodonetsk is zwaar beschadigd door Russische artilleriebeschietingen en luchtaanvallen. Volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski is 90 procent van de woningen beschadigd en meer dan twee derde verwoest.