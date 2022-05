Reizigerschaos op vliegveld van Düsseldorf houdt langer aan

De reizigerschaos op het vliegveld van het Duitse Düsseldorf gaat zeker tot na Pinksteren duren, waarschuwt de Duitse vakbond voor luchthavenpersoneel Verdi. Afgelopen weken hadden reizigers al last van lange wachtrijen voor de veiligheidscontrole en door personeelsgebrek zal dat binnen afzienbare tijd niet veranderen, zegt vakbondsman Özay Tarim dinsdag in Duitse media.

De lange rijen in de terminal zijn vervelend voor reizigers maar ook erg belastend voor het veiligheidspersoneel, schetst hij. De situatie nu vormt niet alleen gevaar voor de veiligheid van de passagiers maar ook voor de gezondheid van de bewakers. ‘We hebben op dit moment een ziekteverzuim van meer dan 20 procent’, aldus Tarim.

De luchthaven Düsseldorf legt de verantwoordelijkheid neer bij de politie die de controles in juni 2020 heeft uitbesteed aan een particuliere beveiligingsfirma. Anders dan contractueel is overeengekomen kan het bedrijf niet voldoende personeel leveren. Bij elke dienst komen we momenteel tot 140 mensen tekort, aldus een woordvoerder van het vliegveld. ‘Een tweede beveiligingsbedrijf is in onze optiek absoluut noodzakelijk op de luchthaven van Düsseldorf.’

De burgemeester van Düsseldorf sluit zich daar bij aan. Hij wil de komende dagen daarover contact opnemen met de Duitse nationale politie. Ook het vliegveld van Keulen kampt met personeelstekorten en wachtrijen. Beide luchthavens zijn ook populair onder Nederlandse reizigers.