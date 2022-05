Opgeknipte referendumwet naar Tweede Kamer

Het opgeknipte initiatiefwetsvoorstel van de SP tot invoering van een correctief bindend referendum is dinsdag ingediend bij de Tweede Kamer. Het eerste voorstel gaat over de invoering van een correctief bindend referendum op landelijk niveau. Het tweede voorstel regelt de invoering ervan op decentraal niveau: gemeenten, provincies en waterschappen. Renske Leijten (SP) hoopt hiermee dat de huidige tegenstanders of twijfelaars met in ieder geval een van de twee wetsvoorstellen instemmen.

Via een landelijk referendum kunnen Nederlanders zich uitspreken over een wet die al door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen, maar nog niet is ingevoerd. Bij een referendum op bijvoorbeeld gemeentelijk niveau kunnen inwoners van een gemeente door de gemeenteraad genomen besluiten tegenhouden of juist bekrachtigen.

De stemming over beide wetsvoorstellen is volgende week dinsdag. Voor het gehele wetsvoorstel tekende zich vorige week niet de benodigde twee derde meerderheid af. VVD, CDA en SGP zijn tegen.

Noodgreep

Voorstanders van een referendum hopen dat met deze noodgreep er toch een correctief bindend referendum komt. Mogelijk dat het CDA wel met de invoering van een referendum op decentraal niveau kan instemmen. Het CDA vindt dat Den Haag niet alles moet regelen voor gemeenten en provincies. De partij is daarnaast verdeeld over de wenselijkheid tot invoering van een referendum. In het Limburgse provinciaal CDA-verkiezingsprogramma van 2018 is invoering ervan opgenomen.

In ieder geval de SP en D66 hopen hiermee het CDA over de streep te trekken. D66 kwam vorige week met het idee tot opsplitsing. De SP wil een hoofdelijke stemming.

Grondwetswijziging

Voor beide voorstellen geldt dat er een twee derde meerderheid in zowel de Tweede als de Eerste Kamer nodig is. Het betreft namelijk een grondwetswijziging in tweede lezing. In eerste lezing, voor de Kamerverkiezingen van vorig jaar, stemden Tweede en Eerste Kamer met een ‘normale’ meerderheid in met het voorstel.

Het opsplitsen van een initiatiefwetsvoorstel komt bijna nooit voor. De laatste keer was in 2005, toen een voorstel voorlag tot invoering van gekozen burgemeesters. Die sneuvelde in de Eerste Kamer.