Russen hebben helft van Severodonetsk in handen

Russische troepen hebben ongeveer de helft van de Oekraïense stad Severodonetsk onder controle gekregen. Dat verklaarde het hoofd van het stadsbestuur dinsdag op de nationale Oekraïense televisie. Eerder op de dag meldde de leider van de afvallige regio Loehansk, Leonid Pasetsjnik, al dat Russische militairen delen van de stad hadden ingenomen. De aanval duurde volgens hem wel langer dan gehoopt.

Severodonetsk is de enige grote stad in de regio Loehansk die nog niet helemaal in handen is van de Russen. De stad was al enige tijd vrijwel omsingeld en werd hevig beschoten. Het Russische leger heeft Severodonetsk grotendeels verwoest.