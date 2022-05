Haven Rotterdam verwacht meer olie uit andere landen dan Rusland

De haven van Rotterdam verwacht dat het Europese verbod op de import van Russische tankerolie uiteindelijk geen grote invloed op de overslag zal hebben. Europa zal haar olie elders uit de wereld halen en die schepen uit bijvoorbeeld Nigeria en het Midden-Oosten meren ook aan in de zeehaven. Daarnaast is er een ruime overgangsperiode tot eind dit jaar.

‘Wij voorzien vooral dat handelsstromen gaan verschuiven. Het grote voordeel van olie ten opzichte van aardgas is dat olie met tankers de hele wereld over kan worden vervoerd, terwijl gas per pijpleiding naar ons komt’, zegt een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam. Volgens de zegsman zijn het vooral de economische ontwikkelingen die bepalen of er via Rotterdam meer of minder olie wordt ingevoerd. ‘Gaan we meer reizen en spullen produceren en daarom meer olie importeren, of juist minder?’

Lidstaten van de Europese Unie kwamen in de nacht van maandag op dinsdag tot een compromis over een embargo op Russische olie. Eind dit jaar mogen EU-landen geen Russische olie meer importeren die over zee wordt vervoerd.

Afspraken

Landen die nog wel Russische olie per pijpleiding blijven importeren - met name Hongarije, Tsjechië en Slowakije - mogen dit niet goedkoop exporteren. Dat zou oneerlijke concurrentie zijn met belangrijke oliehavens in bijvoorbeeld Nederland en België. Het Havenbedrijf Rotterdam maakt zich geen zorgen over de naleving van die afspraken.

Voor de Russische inval in Oekraïne kwam zo’n 30 procent van alle ruwe aardolie die via Rotterdam werd geïmporteerd uit Rusland. Daarnaast was 20 procent van alle andere olieproducten die via Rotterdam werd overgeslagen Russisch. Grote raffinaderijen in Rotterdam, zoals die van Shell en BP, zijn volgens de haven van Rotterdam al overgestapt op olie uit andere landen dan Rusland.