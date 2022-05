Inflatie eurozone klimt naar 8,1 procent in mei

De prijzen in de eurozone zijn in mei in doorsnee met 8,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat in een voorlopige raming. In april bedroeg de inflatie nog 7,4 procent.

De inflatie wordt vooral gestuwd door de hoge prijzen voor energie en levensmiddelen, aldus Eurostat. Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn die prijzen hard opgelopen. Maar ook andere goederen en diensten werden duurder. Op maandbasis gingen de consumentenprijzen in het eurogebied met 0,8 procent omhoog.

In de negentien eurolanden werd volgens de geharmoniseerde Europese meetmethode van Eurostat de hoogste inflatie gemeten in Estland (20,1 procent), gevolgd door Litouwen en Letland. De Nederlandse inflatie was 10,2 procent. In Malta lag die het laagst met 5,6 procent op jaarbasis.

