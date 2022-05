Kleine tribune in Amstelveen stort in, zes kinderen lichtgewond

Zes schoolkinderen zijn dinsdag lichtgewond geraakt in een sportpark in Amstelveen, nadat een kleine tribune waarop ze zaten was ingestort. Hoe dat kon gebeuren, is volgens de politie nog onduidelijk.

Twee van de zes kinderen moesten voor controle mee naar het ziekenhuis vanwege klachten aan hun rug en enkel. De rest is ter plekke behandeld, zegt een woordvoerster van de politie.

Het incident gebeurde tegen 09.00 uur op het Wimbledonpark.