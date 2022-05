Evoluon in september weer open als museum

Het Evoluon, het bekende gebouw in de vorm van een vliegende schotel in Eindhoven, gaat in september na vele jaren weer open voor het publiek. Op de 24e wordt er de tentoonstelling RetroFuture geopend, een expositie over hoe vroeger naar de toekomst werd gekeken en over welke dromen waarheid zijn geworden, van vliegen tot beeldbellen.

Er is ook aandacht voor de ideeën van vandaag, die misschien nog werkelijkheid worden. Zoals een Microbial Vending Machine, een omgebouwde snackautomaat waar je in plaats van kroketten, producten van algen en enzymen aantreft.

Het Evoluon was vanaf 1966 een museum over de technische ontwikkelingen in de toekomst. Het was door Philips aan Eindhoven aangeboden. Het trok veel bezoekers tot het in 1989 werd gesloten en alleen nog dienst deed als congrescentrum. Alleen vorig jaar was er even een keer een installatie te zien.

Het internationale netwerk Next Nature heeft zich er nu gevestigd, met steun van overheden en de innovatie-organisatie Regio Deal Brainport Eindhoven, en gebruikt het nu dus voor het eerst weer als echt museum. De komende jaren volgen meer tentoonstellingen en een publieksprogramma op het gebied van technologie en natuur. De eerste expositie wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds 21, het Mondriaanfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het BPD Cultuurfonds.