Tuchtcommissie bestraft bankmedewerkers voor rekeninggluren

In twee uitspraken worden bankmedewerkers bestraft die zonder zakelijke aanleiding rekeningen van klanten hebben geraadpleegd. Zij overtraden daarmee de zogeheten bankierseed en schaadden het vertrouwen van de samenleving in banken, luidt het oordeel. Van de tuchtcommissie mogen ze elk enkele maanden niet in de bancaire sector werken. Een van de gevallen betreft een inmiddels ex-medewerkster die veel informatie bekeek van tien klanten. Die informatie heeft ze waarschijnlijk ook gedeeld met familieleden.

Een andere zaak betrof een ex-medewerker die vertrouwelijke gegevens op een usb-stick zette en mee naar huis nam. Nadat hij de gegevens kopieerde naar zijn laptop, kwamen ze via de server enkele dagen vrij beschikbaar op internet. De aanklager vroeg in zijn zaak om een beroepsverbod van zes maanden, maar de tuchtcommissie heeft de straf beperkt tot drie maanden. Het was namelijk nooit de bedoeling dat de informatie openbaar werd en de man toonde volgens de uitspraak een ‘doorleefd gevoel van spijt’.