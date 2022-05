Veel hinder door staking openbare diensten in België

Een staking van personeel van de openbare diensten in België tegen de ‘algemene malaise’ in de sector, leidt dinsdag tot veel hinder. Vooral mensen die aangewezen zijn op het openbaar vervoer ondervinden last van de acties. In Brussel reed bijvoorbeeld slechts één metrolijn. Bij het Vlaamse vervoersbedrijf De Lijn viel 35 tot 50 procent van de ritten uit. In Antwerpen reed 55 procent van de bussen, trams en metro’s.

In heel België reed dinsdag slechts een kwart van de treinen. Spoorwegmaatschappij NMBS zette een alternatieve dienstregeling op zodat er nog wat verkeer mogelijk was. In de provincies Luik, Luxemburg en Namen reed evenwel geen enkele trein. Er was onvoldoende personeel beschikbaar voor de seinhuizen.

Door de hinder bij de NMBS is er dinsdag ook geen treinverkeer mogelijk tussen België en Duitsland, tussen België en Maastricht en tussen België en Luxemburg. Voor Eurostar en TGV INOUI wordt wel een normale dienstverlening voorzien. Ook voor de IC Nederland en voor Thalys-verbindingen tussen Parijs, Brussel en Amsterdam worden geen moeilijkheden verwacht. Mensen wordt wel aangeraden de reisplanner te raadplegen.

Gemeenschappelijk vakbondsfront

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum was het door de stakingen ‘s ochtends niet drukker op de weg. Rond 07.30 uur stond er ruim 100 kilometer file, een normale ochtendspits.

Ook bij de Belgische publieke omroepen VRT en RTBF wordt actie gevoerd. Er zullen onder andere verkorte tv-journaals van maximaal tien minuten uitgezonden worden. De postbezorging is eveneens verstoord door de acties. ‘De acties van het gemeenschappelijk vakbondsfront en de staking zullen een impact hebben op de dienstverlening in de postkantoren, het contact center, bij de ophaling, verwerking en bezorging van brieven en pakjes’, meldde bpost via Twitter.

De bonden komen volgens persbureau Belga op voor meer koopkracht, meer investeringen in de openbare sector en meer respect voor de overheidspensioenen.