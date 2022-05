Weeronline: mei was warm en nat

Mei was met een gemiddelde temperatuur van 14,1 graden warmer dan normaal, meldt Weeronline. Op veertien dagen werd het 20 graden of meer, terwijl het gemiddelde op elf ligt. Op twee dagen was het zomers warm met 25 graden of meer. In De Bilt werd de 30 graden niet aangetikt, maar wel op andere plaatsen zoals in Ell, Maastricht en Arcen.