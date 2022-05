Zorgverzekeraar Menzis bouwt beleggingen in fastfood verder af

Zorgverzekeraar Menzis houdt op te beleggen in fastfood ofwel snelle vette happen. De verzekeraar stopt met beleggingen via de onderneming Yum! in Kentucky Fried Chicken en Pizza Hut. Dat bevestigt een woordvoerster na een bericht in het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant. Ook bij Coca-Cola houdt Menzis het voor gezien. Beleggingen in McDonald’s werden al gestopt.