Albert Heijn gaat grote steden vanaf 2023 emissieloos bevoorraden

Supermarktketen Albert Heijn gaat zijn winkels in de vier grote steden uiterlijk eind volgend jaar volledig bevoorraden met elektrische vrachtwagens. Ook de thuisbezorging van boodschappen gebeurt dan elektrisch. Den Haag is dit jaar al aan de beurt. In 2023 wordt de maatregel achtereenvolgens ook in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam geïmplementeerd. Vanaf 2024 moeten alle niet-elektrische vrachtwagens die de overige winkels bevoorraden op biobrandstoffen rijden.