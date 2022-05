Aanval op Severodonetsk duurt langer dan Rusland had gehoopt

‘We kunnen nu al zeggen dat we een derde van Severodonetsk onder controle hebben’, zei Pasetsjnik. ‘Maar we willen in de eerste plaats dat de infrastructuur van de stad behouden blijft.’

Volgens de Oekraïense generale staf is de slag om de stad de beslissende fase ingegaan. Maar de Russische aanvallen zijn tot nog toe niet succesvol gebleken, aldus Kiev. Een poging om het plaatsje Bachmoet te veroveren en daarmee Severodonetsk helemaal van de buitenwereld af te snijden, is vooralsnog mislukt. Een aanval op het dorp Dovhenke zou zijn afgeslagen en Russische troepen hebben zich teruggetrokken uit het stadje Liman.

Chemische fabrieken

Russische beschietingen hebben een groot deel van Severodonetsk verwoest en troepen zijn de stad via het zuidoosten en noordoosten binnengedrongen, maar de Russische campagne in de Donbas-regio heeft vertraging opgelopen door de Oekraïense verdediging. Volgens staatspersbureau TASS werd de vooruitgang van de Russische troepen bemoeilijkt door de aanwezigheid van meerdere chemische fabrieken in het gebied.

Het is Russische troepen uiteindelijk maandag gelukt om Severodonetsk binnen te trekken, nadat de stad al een aantal weken werd omsingeld en hevig werd beschoten. Het is de enige grote stad in de regio Loehansk die nog niet in handen is van de Russen.

Volgens Kiev is het in andere sectoren van het front beduidend kalmer. Alleen in de omgeving van Slovjansk vinden sporadisch gevechten plaats.